Усик заради шоу Rising Stars призупинив підготовку до бою з Верховеном
Все заради майбутнього України
близько 3 годин тому
Володар титулів WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (24-0, 15 КО) розповів про мету свого візиту в Україну посеред тренувального табору перед боєм з нідерландським кікбоксером Ріко Верховеном.
«Я повертаюся в Україну, і не просто так… Завтра відбудеться вечір професійного боксу «Rising Stars» від Usyk 17 Promotions.
Звісно, я не можу пропустити таку подію, навіть попри те, що тренування йдуть повним ходом, а підготовка до травневого бою набирає обертів.
Саме тут з’являються нові імена і починається їхня велика подорож. Буде гучно. Буде запально. І, безперечно, незабутньо!».
Вечір боксу від промоутерської компанії Usyk 17 Promotions відбдуеться 21 березня.
Нагадаємо, разом з Олександром до України прибув і ексчемпіон світу Ентоні Джошуа.