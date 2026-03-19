Відомий боксерський аналітик Гарет Девіс для iFL TV поділився думками про можливий поєдинок володаря титулів WBC, WBA та IBF у надважкій вазі українця Олександра Усика (24-0, 15 КО) проти британського проспекта Мозеса Ітауми (13-0, 11 КО).

«Усик уникає бою, чи не так? У нього є варіант із Ріко Верховеном, а також він планує битися з переможцем бою Вордлі – Дюбуа. Думаю, він може вийти проти Дюбуа. Даніель здатен перемогти Вордлі, але сам поєдинок виглядає дещо дивно. А ще він казав про можливий бій із жадібним пузом Тайсоном Ф’юрі, чого, до речі, хоче і сам Ф’юрі. Крім того, він зазначав, що Мозес ще молодий і він не хоче його ламати. На мою думку, він просто уникає Агіта Кабаєла. Але до Ріко Верховена в мене претензій немає.

Тому що ніхто в WBC не каже, що він має битися з Агітом Кабаєлом або звільнити титул. Йому просто дозволяють робити все, що він хоче.

Минулого тижня я спілкувався з Ріко, і я не проти того, щоб він отримав шанс на титул WBC. Але це не означає, що я з цим згоден. Він чудовий хлопець, давно його знаю, не раз брав у нього інтерв’ю. Він видатний кікбоксер, король кікбоксингу. У цьому виді спорту він як Усик. Але, як на мене, WBC не виконує свій обов’язок перед Агітом Кабаєлом.

Я думаю, Усик говорить те, у що вірить. Мозес зараз недостатньо сильний, йому бракує досвіду, навіть якщо я вважаю, що це був би неймовірний і дуже розкручений бій. Але, мабуть, він має рацію – Мозес поки не готовий його перемогти. Думаю, Усик, швидше за все, переміг би його, але, боже, це було б видовищно. Тут ветеран-чемпіон говорить про молодого претендента – як є, так є. Усик уже на тому рівні, де отримує величезні гонорари, і він просто бачить для себе певну стратегію завершення кар’єри».