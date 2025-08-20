Олег Гончар

В рамках прекваліфікації чемпіонату світу-2027 чоловіча збірна України з баскетболу обіграла команду Словаччини з рахунком 98:86.

Збірна України активніше почала матч стартовим складом, але після замін в обох командах господарі зрівняли рахунок та вийшли вперед.

Успішніше Україна провела другу чверть, в якій зрівняла рахунок та вирвалась вперед на дев'ять балів.

Проблеми у команди Айнарса Багатскіса почалися після великої перерви, коли ривок зробив суперник та зрівняв рахунок і вийшов уперед. Однак, синьо-жовті не дозволили словакам більшого.

У фінальній чверті Україні вдалося не втратити перевагу, а завдяки триочковим кидкам вони збільшили перевагу.

Перемога дозволила підопічним Багатскіса вийти в кваліфікацію плей-оф. Починаючи з листопада в суперниках «синьо-жовтих» в основному раунді відбору будуть Грузія, Іспанія, та хтось з пари Хорватія/Данія.

Рекорд результативності збірної України в цьому матчі встановив Олександр Ковляр, у якого 33 очки за матч.

ЧС-2027. Прекваліфікація

Словаччина — Україна — 86:98 (20:17, 20:32, 27:20, 19:29)