Збірна України завдяки рекорду Ковляра обіграла Словаччину
Команди грали на рівних до кінцівки гри
близько 1 години тому
В рамках прекваліфікації чемпіонату світу-2027 чоловіча збірна України з баскетболу обіграла команду Словаччини з рахунком 98:86.
Збірна України активніше почала матч стартовим складом, але після замін в обох командах господарі зрівняли рахунок та вийшли вперед.
Успішніше Україна провела другу чверть, в якій зрівняла рахунок та вирвалась вперед на дев'ять балів.
Проблеми у команди Айнарса Багатскіса почалися після великої перерви, коли ривок зробив суперник та зрівняв рахунок і вийшов уперед. Однак, синьо-жовті не дозволили словакам більшого.
У фінальній чверті Україні вдалося не втратити перевагу, а завдяки триочковим кидкам вони збільшили перевагу.
Перемога дозволила підопічним Багатскіса вийти в кваліфікацію плей-оф. Починаючи з листопада в суперниках «синьо-жовтих» в основному раунді відбору будуть Грузія, Іспанія, та хтось з пари Хорватія/Данія.
Рекорд результативності збірної України в цьому матчі встановив Олександр Ковляр, у якого 33 очки за матч.
ЧС-2027. Прекваліфікація
Словаччина — Україна — 86:98 (20:17, 20:32, 27:20, 19:29)