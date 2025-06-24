Онук Мухаммеда Алі відмовився від бою з Джейком Полом: «Це зіпсувало б мою спадщину»
Онук Мухаммеда Алі не пішов шляхом гучного хайпу
17 хвилин тому
Професійний боксер Ніко Алі Уолш, онук легендарного Мухаммеда Алі, підтвердив, що отримував пропозицію про бій від команди Джейка Пола, однак категорично її відхилив.
Як пояснив спортсмен в коментарі для SunSport, він не хоче пов'язувати своє ім'я з подібними шоу.
Я не звинувачую інших професійних боксерів, які погоджуються на бій з ним — це можливість заробити. Їм платять мільйони за поєдинок із суперником, який, відверто кажучи, значно нижчого рівня, ніж інші, з ким вони зазвичай б'ються за набагато менші гроші.
Для когось це логічно. Але для мене — ні. Я не хочу, щоб мене запам'ятали як бійця, який вийшов у ринг тільки заради гучного імені або чека. Це зіпсувало б мою репутацію та спадщину моєї родини.
Уолш також додав, що остаточно відхилив пропозицію після перемоги над Соні Акале у червні 2024 року. Водночас спортсмен не виключає, що погодиться на бій з Полом, якщо в цьому буде спортивний сенс — але лише за однієї умови, яку наразі не розголошує.
Джейк Пол витратив $30 мільйонів за бій з Тайсоном на здійснення дитячої мрії.
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