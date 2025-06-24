Денис Сєдашов

Професійний боксер Ніко Алі Уолш, онук легендарного Мухаммеда Алі, підтвердив, що отримував пропозицію про бій від команди Джейка Пола, однак категорично її відхилив.

Як пояснив спортсмен в коментарі для SunSport, він не хоче пов'язувати своє ім'я з подібними шоу.

Я не звинувачую інших професійних боксерів, які погоджуються на бій з ним — це можливість заробити. Їм платять мільйони за поєдинок із суперником, який, відверто кажучи, значно нижчого рівня, ніж інші, з ким вони зазвичай б'ються за набагато менші гроші. Для когось це логічно. Але для мене — ні. Я не хочу, щоб мене запам'ятали як бійця, який вийшов у ринг тільки заради гучного імені або чека. Це зіпсувало б мою репутацію та спадщину моєї родини. Ніко Алі Уолш

Уолш також додав, що остаточно відхилив пропозицію після перемоги над Соні Акале у червні 2024 року. Водночас спортсмен не виключає, що погодиться на бій з Полом, якщо в цьому буде спортивний сенс — але лише за однієї умови, яку наразі не розголошує.

Джейк Пол витратив $30 мільйонів за бій з Тайсоном на здійснення дитячої мрії.