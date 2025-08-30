Опетая: «На даний момент Усик найкращий боєць цього покоління»
Джей хоче бій з українцем
близько 1 години тому
Фото: Matchroom
Чемпіон IBF Джей Опетая (28-0, 22 KO) висловився про похвалу від Олександра Усика (24-0, 15 KO). Слова австралійця наводить vringe.com:
У мене завжди була повага до Усика. Я ціную ці слова, поважаю його, але в той же час я з радістю вийшов би проти нього в ринг. Я дуже хотів би протестувати себе. На даний момент він найкращий боєць цього покоління. Розділити з ним ринг і подивитися, наскільки я гарний – я з величезним бажанням це зробив би.
Нагадаємо, що Усика спонукають до завершення кар’єри.