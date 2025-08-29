Володар титулу IBF у важкому дивізіоні австралієць Джей Опетая (28-0, 22 KO) висловився щодо свого потенційного переходу у хевівейт.

Цитує Опетаю boxingscene.com.

«Я прагну стати абсолютним чемпіоном – я мрію про це з дитинства. Я не дозволю іншим відволікати мене від моєї мети. Я давно мрію про те, щоб завоювати всі пояси. Я не дозволю нікому змусити мене поспішати.

Річ у тім, що якщо я перейду у надважку вагу, я не хочу бути маленьким хлопцем, який бʼється з великими хлопцями. Як тільки я перейду, я хочу залишитися там і набрати хорошу вагу, залишитися на рівні 102 кг, 103 кг, набрати м’язи. Перехід у надважку вагу, а потім повернення назад, коли у тебе є об’єднавчі бої, не працює на мою користь. Це працює на користь інших людей.

Я тут не для цього. Я тут, щоб виконати роботу. Я тут, щоб стати абсолютним чемпіоном. Як тільки я отримаю ці пояси, я буду битися з ким завгодно».