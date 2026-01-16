Олег Гончар

Тимчасовий чемпіон WBC у першій середній вазі Верджіл Ортіс (23-0, 21 КО) подав позов до суду на компанію Golden Boy Promotions, яку очолює Оскар Де Ла Хойя, передає портал Boxing Scene.

Адвокат Ортіса Грегорі Сміт заявив, що промоутер порушив умови контракту та зірвав переговори щодо організації бою з тимчасовим чемпіоном WBA Джароном Еннісом (35-0, 31 КО).

У позові зазначено, що Ортіс має право розірвати контракт з Golden Boy у разі завершення угоди промоутера з DAZN. Термін дії цього контракту сплив 31 грудня.

Golden Boy стверджує, що компанія все ще веде переговори з DAZN щодо продовження співпраці. Водночас ці перемовини, а також спроби Де Ла Хої домовитися про бій між Ортісом та Еннісом, ускладнюють ситуацію.

Ортіс вимагає визнати контракт недійсним та дозволити йому перейти до іншого промоутера для проведення об’єднавчого бою з Еннісом.

Нагадаємо, Де Ла Хойя розкрив суперника Гарсії у його наступному бою.