Де Ла Хойя відповів, на кого поставив в бою Джошуа – Пол – це дуже неочікувано
Президент Golden Boy щось знає
23 хвилини тому
Джошуа та Пол / Фото - Yahoo
Президент промоутерської компанії Golden Boy Оскар Де Ла Хойя зробив свій прогноз на поєдинок ексчемпіона Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO) із зірковим відеоблогером і боксером Джейком Полом (12-1, 7 KO).
«Насправді я з нетерпінням чекаю на бій Джейка Пола проти Ентоні Джошуа на Netflix.
Я ставлю на перемогу Джейка нокаутом».
Бій пройде 19 грудня. Джошуа готується до поєдинку проти Джейка з командою Олександра Усика.
