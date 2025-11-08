Де Ла Хойя розкрив суперника Гарсії у його наступному бою
Райан війде у ринг проти Маріо Барріоса
близько 2 годин тому
Промоутер Оскар Де Ла Хойя в інтерв’ю Fight Hype підтвердив, що Райан Гарсія (24-2, 20 КО) у рамках підготовки до повернення на ринг зустрінеться з чинним чемпіоном WBC у напівсередній вазі Маріо Барріосом (29-2-2, 18 КО).
Це буде особливий бій. Якщо Раян здолає Барріоса, він досягне того, чого не зміг би зробити Пак’яо в його віці. Для Гарсії це великий шанс нарешті стати чемпіоном світу.
Додамо, що поки контракт на поєдинок ще не підписаний.
WBC офіційно відновила Райана Гарсію після дискваліфікації.