Денис Сєдашов

Промоутер Оскар Де Ла Хойя в інтерв’ю Fight Hype підтвердив, що Райан Гарсія (24-2, 20 КО) у рамках підготовки до повернення на ринг зустрінеться з чинним чемпіоном WBC у напівсередній вазі Маріо Барріосом (29-2-2, 18 КО).

Це буде особливий бій. Якщо Раян здолає Барріоса, він досягне того, чого не зміг би зробити Пак’яо в його віці. Для Гарсії це великий шанс нарешті стати чемпіоном світу. Оскар Де Ла Хойя

Додамо, що поки контракт на поєдинок ще не підписаний.

WBC офіційно відновила Райана Гарсію після дискваліфікації.