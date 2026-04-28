Отакої. Бівол не захищатиме титул WBO через санкції у зв'язку з війною в Україні
Російському боксеру не дозволили поставити на кон пояс у єкатєрінбурзі
Чемпіон WBO у напівважкій вазі Дмітрій Бівол (24-1, 12 КО) проведе свій наступний поєдинок без захисту титулу цієї організації. Про це повідомляє The Ring, посилаючись на лист президента WBO Густаво Олів’єрі.
Йдеться про бій проти німецького боксера Міхаеля Айферта, який запланований на 30 травня в єкатєрінбурзі. Саме в цьому поєдинку пояс WBO не буде виставлений на кону.
За інформацією джерела, таке рішення WBO ухвалила на тлі війни в Україні. При цьому організація не стала позбавляти Бівола чемпіонського статусу. Натомість поєдинок просто отримає статус нетитульного в рамках лінії WBO.
Водночас інші чемпіонські пояси, якими володіє Бівол, залишаться чинними для цього бою. Зокрема, на кону мають стояти титули за версіями WBA та IBF. Таким чином, формально росіянин збереже звання чемпіона WBO, однак саме у поєдинку з Айфертом цей титул захищати не буде.
Дивіться топовий футбол на MEGOGO. XSPORT – код надає знижку -35% на покупку 3 місяців передплати Оптимальна. Термін дії до 31.05
