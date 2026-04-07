Володимир Кириченко

Геннадій Машьянов, тренер володаря титулів за версіями WBA, WBO та IBF у напівважкому дивізіоні Дмитра Бівола (24-1, 12 КО), для російських ЗМІ розповів, чому бій його підопічного проти Міхаеля Айферта (13-1, 5 KO) не пройде в андеркарді поєдинку Олександра Усика (24-0, 15 КО) проти Ріко Верховена.

За словами Машьянова, Бівол зараз перебуває не в тому становищі, щоб виступати на розігріві в інших боксерів.

«Усіма організаційними моментами займається менеджер Вадим (Корнілов). З нашого боку було так – ми сказали, коли будемо готові проводити поєдинок. І всі були в курсі, що в травні ми готові боксувати. І у нас було кілька пропозицій для проведення цього бою, але ми зупинилися на варіанті з поєдинком у Росії. Чутки про те, що бій Бівола та Айферта буде співголовним на турнірі 23 травня в Єгипті в карді поєдинку Усик – Верховен? Так. І пропозиція була солідною, але боксувати на розігріві або бути на підтанцьовці... Ми вже не на тому рівні перебуваємо. Тому ми не боксуємо там».

Нагадаємо, що бій Бівол – Айферт очолить вечір боксу від промоутерської компанії RCC Promotions, який відбудеться 30 травня в російському Єкатеринбурзі.

Раніше повідомлялося, що поєдинок чемпіона світу із Росії не відбудеться в андеркарді бою Усик – Верховен.