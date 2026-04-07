Чемпіон світу із Росії: «Ніколи не відчував від Усика якогось упередженого ставлення»
28 хвилин тому
Дмитро Бівол / Фото - DAZN
Володар титулів WBA, WBO та IBF у напівважкому дивізіоні росяіянин Дмитро Бівол (24-1, 12 КО) розповів про спілкування з чемпіоном WBC, WBA та IBF у надважкій вазі українцем Олександром Усиком (24-0, 15 КО).
Про це він заявив в інтервʼю на подкасті російського ексчемпіона світу Григорію Дрозду.
«Чесно, ніколи не відчував від Олександра Усика якогось прямого чи непрямого упередженого ставлення, напруги. Ні, завжди в межах норми та в межах спортивної солідарності, поваги – завжди так було».
Нагадаємо, поєдинок Бівола не відбудеться в андеркарді бою Усик – Верховен.
