Володар титулів WBA, WBO та IBF у напівважкому дивізіоні росяіянин Дмитро Бівол (24-1, 12 КО) розповів про спілкування з чемпіоном WBC, WBA та IBF у надважкій вазі українцем Олександром Усиком (24-0, 15 КО).

Про це він заявив в інтервʼю на подкасті російського ексчемпіона світу Григорію Дрозду.

«Чесно, ніколи не відчував від Олександра Усика якогось прямого чи непрямого упередженого ставлення, напруги. Ні, завжди в межах норми та в межах спортивної солідарності, поваги – завжди так було».

Нагадаємо, поєдинок Бівола не відбудеться в андеркарді бою Усик – Верховен.