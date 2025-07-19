Пак’яо мінімально переважив Барріоса напередодні титульного бою
Легенда боксу повернеться в ринг вперше з 2021 року
близько 6 годин тому
Пак'яо та Барріос / Фото - Yahoo
Володар титулулу WBC у напівсередній вазі Маріо Барріос (29-2-1, 18 КО) і легенадарний ексчемпіон у восьми вагових категоріях Менні Пак’яо (62-8-2, 39 KO) пройшли процедуру зважування.
Результати зважування:
Менні Пак’яо – 66,5 кг
Маріо Барріос – 66,3 кг
Поєдинок між Пак'яо та Барріосом відбудеться 19 липня на арені MGM Grand у Лас-Вегасі.
Для 46-річного філіппінця поєдинок з Барріосом буде першим боєм з серпня 2021 року, коли Пак'яо програв Йорденісу Угасу рішенням суддів.