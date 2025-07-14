Володар титулу WBA Regular у напівсередній вазі американець Роландо Ромеро (17-2, 13 KO) для The Ring поділився очікуваннями від поєдинку володаря титулу WBC у напівсередньому дивізіоні Маріо Барріоса (29-2-1, 18 КО) проти ексчемпіона у восьми вагових категоріях Менні Пак’яо (62-8-2, 39 KO).

«Незалежно від того, виграє Пак’яо чи програє, він легенда, я був би радий побитися з ним.

Ми з Барріосом давно нормально спілкуємося, я не хочу з ним битися. Я хочу, щоб Барріос переміг Пак’яо.

Барріос дуже габаритний, чувак. Пак’яо – швидкий, тож Барріосу просто потрібно правильно вирахувати момент. Пак’яо б’є швидко і з багатьох незвичних ракурсів. Але він стрибає вперед – згадай, що зробив Хуан Мануель Маркес, коли нокаутував його у 2012 році».