Кривдник Раяна Гарсії кинув виклик на бій Пак’яо
Він є товаришем Барріоса
28 хвилин тому
Володар титулу WBA Regular у напівсередній вазі американець Роландо Ромеро (17-2, 13 KO) для The Ring поділився очікуваннями від поєдинку володаря титулу WBC у напівсередньому дивізіоні Маріо Барріоса (29-2-1, 18 КО) проти ексчемпіона у восьми вагових категоріях Менні Пак’яо (62-8-2, 39 KO).
«Незалежно від того, виграє Пак’яо чи програє, він легенда, я був би радий побитися з ним.
Ми з Барріосом давно нормально спілкуємося, я не хочу з ним битися. Я хочу, щоб Барріос переміг Пак’яо.
Барріос дуже габаритний, чувак. Пак’яо – швидкий, тож Барріосу просто потрібно правильно вирахувати момент. Пак’яо б’є швидко і з багатьох незвичних ракурсів. Але він стрибає вперед – згадай, що зробив Хуан Мануель Маркес, коли нокаутував його у 2012 році».
Поєдинок між Пак'яо та Барріосом відбудеться 19 липня на арені MGM Grand у Лас-Вегасі.
Для 46-річного філіппінця поєдинок з Барріосом буде першим боєм з серпня 2021 року, коли Пак'яо програв Йорденісу Угасу рішенням суддів.