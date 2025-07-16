Денис Сєдашов

Філіппінська легенда боксу Менні Пак’яо (62-8-2, 39 КО) зізнався, що переніс дебютний бій свого сина на осінь, аби повністю зосередитися на власному поєдинку. Уже цієї суботи Пак’яо повертається на ринг — у Лас-Вегасі він зустрінеться з чемпіоном WBC у напівсередній вазі Маріо Барріосом (29-2-1, 18 КО).

Ім’я сина не називається, але бій хлопця спочатку планувався в андеркарді великого вечора. В інтерв’ю Covers.com Пак’яо пояснив рішення емоційно:

Мені важко дивитися, як б’ється мій син перед моїм власним поєдинком. Це відволікає. Але я хочу, щоб він бачив, як я тренуюсь, — молоде покоління має зрозуміти, що бокс вимагає жертв. Менні Пак'яо

Пак’яо також по-батьківськи нагадав синові, що не варто порівнювати себе з ним:

Я сказав йому: «Є тільки один Менні Пак’яо. Я став таким завдяки Божій ласці й захисту. Якщо ти чекатимеш того самого, можеш розчаруватись». Менні Пак'яо

Маркес зробив прогноз на бій Пак’яо – Барріос.