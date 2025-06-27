Колишній чемпіон світу у восьми вагових категоріях легендарний філіпінець Менні Пак’яо (62-8-2, 39 KO) для The Ring розповів, чого ще хоче досягти в боксі.

«Я думаю, що у мене залишилося ще два-три поєдинки. Я відчуваю, що можу продовжувати ще пару років. Але я просто дивлюся на все по черзі.

Моя мета – стати найстаршим чемпіоном і піти з боксу в статусі володаря титулу. Цей бій дуже важливий для мене, бо це історія. Я вірю, що стану першим членом Зали слави, який виграє ще один титул чемпіона світу, а також поб'ю свій власний рекорд як найстарший чемпіон світу у напівсередній вазі.

Коли я пішов з боксу в 2021 році, це було неприємне відчуття, бо в серці і в голові я знав, що ще можу битися. Я завжди знав, що можу продовжувати наполегливо працювати, віддаватися справі і зосередитися на тренуваннях. Я відпочив і тепер повернувся.

Я відчуваю себе швидким і сильним. Я все ще можу робити те, що робив раніше на тренуваннях. Якщо вже на те пішло, то зараз моя команда намагається мене пригальмувати і забезпечити достатній відпочинок. Я все ще хочу щодня вичавлювати з себе максимум, але розумію, що мушу слухати свою команду.

Бокс – це моя пристрасть. Я сумував за цим видом спорту. Останні чотири роки були корисними для мого тіла, тому що я займаюся цим вже дуже довго. Я відчуваю, що моя пристрасть і вогонь повернулися, і це видно в моїй роботі».