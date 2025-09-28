Олег Гончар

Радник Менні Пак’яо (62-8-3, 39 КО) Шон Гіббонс розповів про плани боксера, який прагне здобути титул WBA у легкій вазі. За його словами, філіппінець хоче стати найстаршим чемпіоном світу в історії боксу, побивши власний рекорд у 47 років.

«Менні розглядає Роллі Ромеро як чемпіона WBA». Шон Гіббонс

Гіббон розповів, що після невдачі через сумнівне суддівське рішення у попередньому бою за титул WBC Пак’яо зосередився на змістовних поєдинках.

Наразі його головна мета – чинний чемпіон WBA Роллі Ромеро, а не Маріо Барріос. У разі успіху в грудні 2025 року Пак’яо може увійти в історію.

Нагадаємо, Пак’яо визначився з наступним суперником – бій буде чемпіонським.