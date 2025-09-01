Радник Менні Пак’яо Шон Гіббонс поділився з WBN планами щодо майбутнього підкорювача восьми вагових категорій:

Ніякого Барріоса цього разу. Менні розглядає Роллі Ромеро як суперника за титул WBA. Менні хоче значущих боїв у 46 років, щоб увійти в історію.

Але зараз немає нічого конкретного. Ромеро – лише один можливих варіантів для Менні.