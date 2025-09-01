Пак’яо визначився з наступним суперником – бій буде чемпіонським
Менні розглядає тільки значущі поєдинки
близько 1 години тому
Фото: Instagram
Радник Менні Пак’яо Шон Гіббонс поділився з WBN планами щодо майбутнього підкорювача восьми вагових категорій:
Ніякого Барріоса цього разу. Менні розглядає Роллі Ромеро як суперника за титул WBA. Менні хоче значущих боїв у 46 років, щоб увійти в історію.
Але зараз немає нічого конкретного. Ромеро – лише один можливих варіантів для Менні.
Нагадаємо, що Пак’яо піднявся на перше місце рейтингу WBC.
Поділитись