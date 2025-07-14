Володимир Кириченко

Володар титулу WBA у першій середній вазі Теренс Кроуфорд (41-0, 31 КО) для Boxing Social поділився очікуваннями від поєдинку чемпіона WBC у напівсередній вазі Маріо Барріоса (29-2-1, 18 КО) проти легенди світового боксу Менні Пак’яо (62-8-2, 39 KO).

Менні Пак'яо повертається наступного тижня, у віці 46 років. Я знаю, що ви дуже захоплюєтеся ним. Ви обидва чудові у всіх аспектах. Він битиметься проти Маріо Баріоса. Чи зможе він перемогти?

«Я вважаю, що він переможе. Я просто думаю, що досвід і сила приведуть його до перемоги».

Поєдинок між Пак'яо та Барріосом відбудеться 19 липня на арені MGM Grand у Лас-Вегасі.

Для 46-річного філіппінця поєдинок з Барріосом буде першим боєм з серпня 2021 року, коли Пак'яо програв Йорденісу Угасу рішенням суддів.