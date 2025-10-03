Олег Гончар

Колишній чемпіон світу у восьми вагових категоріях Менні Пак’яо (62-8-3, 39 КО) повідомив філіппінським журналістам, що завершує переговори про бій із чемпіоном WBA у напівсередній вазі Роландо Ромеро (17-2, 13 KO). Про це пише DAZN.

«Ми ведемо переговори і завершуємо процес». Менні Пак'яо

46-річний філіппінець повернувся на ринг 19 липня 2025 року, провівши нічийний бій проти чемпіона WBC Маріо Барріоса. Цей поєдинок став першим для Пак’яо після тривалої перерви.

Роландо Ромеро у травні 2025 року переміг Раяна Гарсію одноголосним рішенням суддів, здобувши регулярний титул WBA. Після того, як Джарон Енніс залишив дивізіон, пояс Ромеро став повноцінним.

У разі перемоги Пак’яо може встановити рекорд як найстарший чемпіон світу в історії боксу в 47 років.