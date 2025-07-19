Паркер: «Поєдинок з Усиком – бій мрії – але українець шукатиме максимально прибуткові варіанти»
Джозеф вважає, що йому не вдасться розділити ринг з Олександром
близько 19 годин тому
Фото: Queensberry Promotions
Ексчемпіон світу Джозеф Паркер (36-2, 24 KO) зізнався, що мріє про поєдинок з Олександром Усиком (23-0, 14 KO).Новозеландця цитує vringe.com:
Для мене Усик – це бій мрії. Дуже хотів би перевірити себе проти бійця такого калібру. Думаю, що він проведе ще один бій, перш ніж завершити кар'єру. Але, гадаю, він шукатиме максимально прибуткові варіанти.
Нагадаємо, що реванш Усика з Даніелєм Дюбуа (22-2, 21 KO) відбудеться 19 липня на стадіоні Вемблі в Лондоні. Їхній перший поєдинок відбувся в серпні 2023 року і закінчився перемогою Усика нокаутом у 9-му раунді.
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