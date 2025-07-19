Колишній чемпіон світу Джозеф Паркер (36-2, 24 KO) поділився очікуваннями від реваншу Олександра Усика (23-0, 14 KO) та Даніеля Дюбуа (22-2, 21 KO).

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Новозеландця цитує vringe.com:

У Деніела класний джеб. Він молодий. Він голодний. Він чемпіон світу. У кожному наступному бою він виглядає дедалі впевненіше. Якщо йому вдасться перенести все це до рингу… Думаю, що його головне завдання – робота над менталкою. Фізично він гарний. Сильний, потужний, круті удари. Але тут ось (показує на голову) найважливіша частина для бійця. Якщо бій вийде таким же важким для нього, як і перший, то що станеться? Він зламається чи знайде у собі друге дихання? Решта в нього є. Він не просто так чемпіон світу. Дюбуа максимально активуватиметься на старті бою. Спробує зламати Усика. Але виявиться, що той надто гарний у техніці, скілах, футворці. Якщо Дюбуа не вдасться запресингувати Усика зі старту, то, вважаю, у другій половині бою Усик вирішує бій на свою користь. Джозеф Паркер

У першому поєдинку Усик-Дюбуа фатальним став 9 раунд – саме тоді Олександр Усик технічним нокаутом переміг «Динаміта» Дюбуа. Тож не дивно, що увага букмекерів зосереджена саме на цьому відрізкові бою. Офіційний спонсор поєдинку – букмекерський бренд GGBET – вважає, що найімовірніше реванш закінчиться в 7,8 чи 9 раунді (коефіцієнт 10). Шанси на виграш бою Усиком в цих раундах оцінюють коефіцієнтом 7, 18 – для Дюбуа. Чи справдяться очікування – побачимо зовсім скоро. А поки налаштовуйся на перегляд і тримай лінію боксу разом із GGBET!

Усик – Дюбуа II: коли і де дивитися реванш та час бою.

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