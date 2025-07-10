Денис Сєдашов

Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Джозеф Паркер в інтерв'ю YouTube-каналу Seconds Out поділився очікуваннями від реваншу між Олександром Усиком (23-0, 14 КО) та Даніелем Дюбуа (22-2, 21 КО), який відбудеться 19 липня у Лондоні.

Початок буде схожий на їхню першу зустріч — Дюбуа піде вперед і намагатиметься нав'язати бій. Але ближче до середини поєдинку Усик почне пробивати його захист. Джозеф Паркер

За словами новозеландця, у другій половині бою українець лише додасть:

Усик підвищить темп, і тоді стане зрозуміло, чи витримає його Дюбуа. В нього неймовірна витривалість — він може рухатися цілий день і постійно тримати суперника в напрузі. Джозеф Паркер

Паркер оцінив шанси в реванші як 60% на 40% на користь Усика.

Нагадаємо, реванш між Усиком та Дюбуа відбудеться 19 липня на легендарному стадіоні Вемблі.

Усик відповів, чи заслуговує Дюбуа на реванш з ним.