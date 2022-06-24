Усик: «Важкі часи показують, якими насправді є українці – справжніми героями»
Пекуче сонце, шикарний вид. Свіжі фото підготовки Усика до реваншу з Джошуа
20 серпня відбудеться чемпіонський реванш
12:25
Фото: Facebook
Чемпіон світу за версіями WBO/WBA/IBF Олександр Усик (19-0, 13 KO) продовжує підготовку до реваншу з Ентоні Джошуа (24-2, 22 KO).
Matchroom Boxing опублікувала свіжі світлини підготовки українця до другого поєдинку з британцем:
Британець заявив, що перемога над українцем зробить його живою легендою боксу.