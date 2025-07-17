Олег Гончар

Тимчасовий чемпіон WBC у надважкій вазі Агіт Кабаєл (26-0, 18 КО) поділився очікуваннями від реваншу між чемпіоном WBC, WBO та WBA Олександром Усиком (23-0, 14 КО) та володарем титулу IBF Даніелем Дюбуа (22-2, 21 КО), який відбудеться в Лондоні.

В інтерв’ю LuckyPunch німецький боксер висловив амбіції битися з переможцем.

Кабаєл заявив, що бій буде рівним, але Дюбуа має шанс зупинити Усика в перших п’яти раундах завдяки своїй нокаутуючій силі. Якщо цього не станеться, Усик, на його думку, переможе за очками завдяки технічній майстерності.

Агіт також зізнався, що форма Дюбуа після поразки Усику в 2023 році його здивувала, оскільки британець здобув три переконливі перемоги над Джарреллом Міллером, Філіпом Хрговичем та Ентоні Джошуа.

Кабаєл натякнув, що може вийти на ринг після бою, якщо переможе Усик, або ж це зробить Джозеф Паркер у разі тріумфу Дюбуа. Обидва боксери готові кинути виклик новому абсолютному чемпіону.

Нагадаємо, раніше пройшов передостанній стердаун Усика та Дюбуа перед боєм.

Українець на останній пресконференції був у образі гетьмана Скоропадського.