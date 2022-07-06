Екс-чемпіон світу: «У Джошуа є все необхідне, щоб побити Усика»
Пітер Ф’юрі розповів, як Джошуа перемогти неймовірного майстра Усика
Треба зробити декілька невеличких, але значущих змін
12:05
Фото: Getty Images
Британський тренер Пітер Ф’юрі висловився в інтерв’ю Pro Boxing Fans щодо реваншу Олександра Усика (19-0, 13 KO) та Ентоні Джошуа (24-2, 22 KO):
Йому варто бути більш спокійним. Забити на ці підказки та бути собою. Нав’язати бій, більше використовувати джеб – що він не робив в першому поєдинку. Та все це простіше сказати, аніж зробити. Тим паче проти такого неймовірного майстра як Усик. Цьому хлопцю треба міліметр, аби прорватися.
За що я не можу не поважати Джошуа, так за те, що він погодився на бій з Олександром. Він міг би відмовитися, але не став цього робити. Так, його побили. Люди дуже легко когось списують. Я не з таких. Це бій, в якому AJ може перемогти. Правильна тактика, більше переміщення корпусом, бути більш розважливим. Він більший і б’є сильніше. Йому треба зробити невеличкі поправки, та вони коштують перемоги у поєдинках. Так що якщо він виправить 3-4 невеличкі проблемні місця, це виправить одну величезну прогалину.
Нагадаємо, що Тайсон Ф’юрі (32-0-1, 23 KO) веде перемовини з WWE.
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