Пітер Ф’юрі розповів, як Джошуа перемогти неймовірного майстра Усика

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Британський тренер Пітер Ф’юрі висловився в інтерв’ю Pro Boxing Fans щодо реваншу Олександра Усика (19-0, 13 KO) та Ентоні Джошуа (24-2, 22 KO):



За що я не можу не поважати Джошуа, так за те, що він погодився на бій з Олександром. Він міг би відмовитися, але не став цього робити. Так, його побили. Люди дуже легко когось списують. Я не з таких. Це бій, в якому AJ може перемогти. Правильна тактика, більше переміщення корпусом, бути більш розважливим. Він більший і б’є сильніше. Йому треба зробити невеличкі поправки, та вони коштують перемоги у поєдинках. Так що якщо він виправить 3-4 невеличкі проблемні місця, це виправить одну величезну прогалину.