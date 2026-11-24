«Поховали дитину в саду». Фʼюрі – про сімейну трагедію
Зірковий британець поділився своїм найголовнішем болем
Колишній чемпіон світу у надважкому дивізіоні британець Тайсон Фʼюрі (35-2-1, 24 КО) для The Sun розповів, що його дружина Періс пережила три викидні.
Перший викидень стався 12 років тому.
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«Я все пам’ятаю. На такому терміні зазвичай не дозволяють забирати дитину, але я сказав: «Ні, це моя сім’я, тому я заберу її».
Багато років тому в мене був великий дорогий годинник, який лежав у масивній коробці з цільного дерева червоного дерева.
Дитина була зовсім крихітною. Я відвіз її до батька, і ми поховали її в саду – я та мої брати».
Зазначимо, що Тайсон і Періс виховують сімох дітей.
Нагадаємо, у Ф'юрі діагностували шизофренію після бою з українцем Володимиром Кличком.
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