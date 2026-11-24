«Я все пам’ятаю. На такому терміні зазвичай не дозволяють забирати дитину, але я сказав: «Ні, це моя сім’я, тому я заберу її».

Багато років тому в мене був великий дорогий годинник, який лежав у масивній коробці з цільного дерева червоного дерева.

Дитина була зовсім крихітною. Я відвіз її до батька, і ми поховали її в саду – я та мої брати».