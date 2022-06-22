Промоутер Усика: «В лютому в Україну прийшла страшна війна – не були впевнені, що бій з Джошуа відбудеться»
Промоутер Усика натякнув на місце проведення поєдинку за звання абсолютного чемпіона з Ф’юрі
Але українцю ще треба перемогти Джошуа
15:03
Фото: XSPORT
Промоутер володара титулів WBO/WBA/IBF Олександра Усика (19-0, 13 KO) Олександр Красюк під час конференції напередодні реваншу з Ентоні Джошуа (24-2, 22 KO) назвав місце, яке може прийняти бій українця з чемпіоном WBC Тайсоном Ф’юрі (32-0-1, 23 KO):
Перш за все, я хочу подякувати Королівству Саудівська Аравія за надану можливість. Для нас велика честь бути тут. Зараз ми тут, представляємо нашу рідну країну з великою гордістю в серці. Нехай бій Усик – Джошуа відбудеться, нехай переможе найкращий. І ми знову побачимося на поєдинку за абсолютне чемпіонство.
Усик був небагатослівний, але сконцентрований на цілі.