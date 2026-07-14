Володимир Кириченко

Володар титулів WBO та IBF у другій напівлегкій вазі Емануель Наваррете (40-2-1, 33 КО) та чемпіон WBC в другому напівлегкому дивізіоні О’Шакі Фостер (25-3, 12 KO) ведуть активні переговори щодо об’єднавчого поєдинку. Про це повідомили джерела журналіста The Ring Майка Коппінджера.

Бій має відбутися восени. Цей поєдинок також визначить нового чемпіона The Ring у дивізіоні.

Emanuel Navarrete and O’Shaquie Foster are in advanced talks for a junior lightweight unification bout in the fall, sources told The Ring’s @MikeCoppinger.



The fight will also crown a new Ring Magazine champion at 130lbs. pic.twitter.com/WpSL6ZL4U5 — InsideRingShow (@InsideRingShow) July 13, 2026

В останньому бою в лютому Наваррете переміг Едуардо Нуньєса технічним нокаутом у 10-му раунді і забрав у того титул IBF.

Фостер виходив на ринг у травні, коли здолав Реймонда Форда рішенням більшості суддів.

Нагадаємо, що Фостер хоче провести поєдинок проти ексчемпіона світу у трьох вагових категоріях українця Василя Ломаченка.