Потенційні суперники Ломаченка ведуть переговори щодо бою за три титули
Поєдинок має відбутися восени цього року
близько 2 годин томуПідписатися в
Володар титулів WBO та IBF у другій напівлегкій вазі Емануель Наваррете (40-2-1, 33 КО) та чемпіон WBC в другому напівлегкому дивізіоні О’Шакі Фостер (25-3, 12 KO) ведуть активні переговори щодо об’єднавчого поєдинку. Про це повідомили джерела журналіста The Ring Майка Коппінджера.
Бій має відбутися восени. Цей поєдинок також визначить нового чемпіона The Ring у дивізіоні.
В останньому бою в лютому Наваррете переміг Едуардо Нуньєса технічним нокаутом у 10-му раунді і забрав у того титул IBF.
Фостер виходив на ринг у травні, коли здолав Реймонда Форда рішенням більшості суддів.
Нагадаємо, що Фостер хоче провести поєдинок проти ексчемпіона світу у трьох вагових категоріях українця Василя Ломаченка.