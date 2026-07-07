Володар титулу WBC в другому напівлегкому дивізіоні американець О’Шакі Фостер (25-3, 12 KO) для The Ring розповів, що хоче провести поєдинок проти ексчемпіона світу у трьох вагових категоріях українця Василя Ломаченка (18-3, 12 КО).

«Я б дав йому можливість. Я можу бути його першим суперником. Я поверну його туди, де він має бути. Якщо ти повернешся, давай це зробимо. Я маю титул, і я поставлю його на кону. Ми можемо це зробити.

Я казав, що це бій моєї мрії. Через його навички, кути атак та рухи, які він робив на рингу. Але як тільки він пішов на пенсію, я відійшов від думок про це. Я думаю, що це бій, який потрібно провести. За рівнем майстерності це був би дивовижний бій».