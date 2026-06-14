Чемпіон світу за версіями WBO та IBF у другій напівлегкій вазі Емануель Наваррете (40-2-1, 33 КО) висловив готовність провести поєдинок проти колишнього чемпіона у трьох дивізіонах Василя Ломаченка (18-3, 12 КО). Слова наводить The Ring.

Мексиканський боксер позитивно відреагував на натяки Світової боксерської організації щодо організації такого мегафайту.

Ломаченко раптово повертається з пенсії і заявляє, що збирається забрати все. І тут WBO дає зрозуміти, що вони готові відкрити двері для можливого поєдинку. Я вважаю, що кар’єра Ломаченка — це щось дуже особливе та унікальне. Я готовий приймати виклики.

Я буду надзвичайно радий, якщо це станеться. Очевидно, що я проведу особливий тренувальний табір. Він шульга і він неймовірний. Він чудовий боєць.