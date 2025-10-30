Олег Гончар

Джейк Пол, який уже давно поєднує кар’єру влогера та професійного боксера, та легковаговик-нокаутер Джервонта Девіс отримали промо-ролик до їх бою.

Бій, який відбудеться 14 листопада, матиме виставковий статус.

