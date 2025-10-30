Представлено промо-ролик до бою Джейк Пол — Джервонта Девіс
YouTube-зірка зустрінеться з непереможним чемпіоном у поєдинку, який покаже Netflix
близько 2 годин тому
Джейк Пол, який уже давно поєднує кар’єру влогера та професійного боксера, та легковаговик-нокаутер Джервонта Девіс отримали промо-ролик до їх бою.
Бій, який відбудеться 14 листопада, матиме виставковий статус.
Нагадаємо, Джейк Пол зізнався в страху перед боєм з Девісом.
Також раніше Джейк Пол розкрив деталі виставкового бою з Девісом.