Президент WBC Маурісіо Сулейман висловився про спроби Дейни Вайта прийти у боксерський світ. Функціонера цитує fightnews.info:

Ну, це, звичайно, дуже сумно, що Дейна Вайт і вся його команда обрали саме такий шлях – прийти і спробувати діяти з позиції тиску, поводитися настільки агресивно. В агресії немає жодної потреби. Вони можуть робити свою боксерську лігу, займатися тим, що хочуть. Я бажаю їм успіху. Вони справді можуть зробити щось хороше для боксерів. Але те, як вони це подають, абсолютно суперечить інтересам боксу загалом.

Ось приклад: на їхньому першому шоу виступає Каллум Волш. Каллум вже кілька років є чемпіоном WBC Continental Americas. З того часу, як він завоював цей титул, він з величезною гордістю демонструє свій пояс у соціальних мережах, зі своїми друзями. Я багато разів зустрічався з ним, і його мрія стати чемпіоном світу за версією WBC, так само, як це блискуче зробив Далтон Сміт, так само, як Конор Бенн говорив, що хоче тільки титул WBC… І ось це дійсно дуже сумно. Як я вже сказав, у нашому виді спорту немає потреби в такому негативі, але це їхнє рішення.

Це той шлях, який вони обрали. А історія WBC, WBO, IBF, WBA – вона настільки багата. Саме в цьому полягає суть боксу. Це як в американському футболі: є NFL – головна ліга. Було стільки спроб створити альтернативні ліги, які заявляли, що захоплять ринок – XFL і ще бозна-скільки. Але всі вони були і залишаються другорядними, молодшими лігами. Такими ж, по суті, будуть TKO та Zuffa – це мінорна ліга. Я бажаю їм удачі, сподіваюся, вони дадуть боксерам роботу. Але те, як вони позиціонують себе, повністю суперечить інтересам самих бійців.