Олег Гончар

Директор команди чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBC, WBA та IBF Олександра Усика (24-0, 15 КО) Сергій Лапін в інтерв'ю talkSPORT повідомив про контакт із президентом UFC та представниками Zuffa Boxing.

За словами Лапіна, між сторонами є діалог і взаємний інтерес, однак конкретні деталі наразі не підлягають розголошенню. Він зазначив, що відкрито кілька можливих варіантів співпраці, і якщо формат, фінансові умови та таймінг збігатимуться, ринок може побачити несподіваний крок.

Лапін підкреслив, що Дейна Вайт перетворив змішані єдиноборства на глобальний бренд UFC. Його ключову силу бачать не лише в організації окремих боїв, а у створенні масштабних спортивних івентів із максимальною увагою публіки. У разі його залучення рівень інтересу до проєкту одразу зростає.

Zuffa Boxing — це боксерський промоушен, створений компаніями TKO та Sela. Керівництво проєкту здійснюють Дейна Вайт, Туркі Аль аш-Шейх, Нік Хан та доктор Ракан Алхарті.

Перший вечір боксу від Zuffa Boxing запланований на 23 січня в Лас-Вегасі. Головною подією стане поєдинок ірландця Каллума Волша (15-0, 11 KO) проти мексиканця Карлоса Окампо.

Нагадаємо, Zuffa Boxing підписала ексчемпіонів Валенсуелу та Бутаєва.