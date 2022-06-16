Росіянину все з рук не спустять. CAS виніс вирок щодо скандалу в IBA – друг Продивуса Кремльов порушував те ж правило, що і відсторонені кандидати
Продивус опротестує рішення Мін'юста, який видалив його з посади голови ФБУ
Функціонер повідомив, що змінами в реєстрі займуться юристи
07:59
Екс-президент Федерації боксу України Володимир Продивус
в Facebook відреагував на рішення державного реєстратора, який видалив його з поста керівника ФБУ.
«Бачу новини і розумію, до чого все йде.
Ні, я не здавав пост президента Федерації боксу України, але, очевидно, що чиновникам і реєстратору розкол ФБУ вигідніше реального розвитку нашої федерації.
Не згоден з діями реєстратора. Хотів би розуміти, на якій підставі проведені зміни в реєстрі. Цим займуться юристи.
Був і залишаюся патріотом України, патріотом українського боксу і патріотом справедливості, за яку готовий боротися».
Нагадаємо, раніше був оголошений в розшук глава осередку ФБУ в Одеській області, який є громадянином росії, і підозрюється в створенні ОПГ і співпраці з окупантами.
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