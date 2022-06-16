Продивус опротестує рішення Мін'юста, який видалив його з посади голови ФБУ

Екс-президент Федерації боксу України Володимир Продивус в Facebook відреагував на рішення державного реєстратора, який видалив його з поста керівника ФБУ.



Ні, я не здавав пост президента Федерації боксу України, але, очевидно, що чиновникам і реєстратору розкол ФБУ вигідніше реального розвитку нашої федерації.

Не згоден з діями реєстратора. Хотів би розуміти, на якій підставі проведені зміни в реєстрі. Цим займуться юристи.

Був і залишаюся патріотом України, патріотом українського боксу і патріотом справедливості, за яку готовий боротися».