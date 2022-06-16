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Продивус опротестує рішення Мін'юста, який видалив його з посади голови ФБУ

Функціонер повідомив, що змінами в реєстрі займуться юристи
Бокс Аматорський бокс
07:59
Продивус опротестує рішення Мін'юста, який видалив його з посади голови ФБУ

Екс-президент Федерації боксу України Володимир Продивус в Facebook відреагував на рішення державного реєстратора, який видалив його з поста керівника ФБУ.

«Бачу новини і розумію, до чого все йде.

Ні, я не здавав пост президента Федерації боксу України, але, очевидно, що чиновникам і реєстратору розкол ФБУ вигідніше реального розвитку нашої федерації.

Не згоден з діями реєстратора. Хотів би розуміти, на якій підставі проведені зміни в реєстрі. Цим займуться юристи.

Був і залишаюся патріотом України, патріотом українського боксу і патріотом справедливості, за яку готовий боротися».

Нагадаємо, раніше був оголошений в розшук глава осередку ФБУ в Одеській області, який є громадянином росії, і підозрюється в створенні ОПГ і співпраці з окупантами.

Карен Агабекян
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Володимир Продівус

Коментарі 1

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16 червня 2022р. 10:07
Іді нах*й за росіянським кораблем.
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