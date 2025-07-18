Глава Queensberry Promotions Френк Воррен поділився очікуваннями від реваншу Олександра Усика (23-0, 14 KO) та Даніеля Дюбуа (22-2, 21 KO). Функціонера цитує vringe.com:

Якщо ти хочеш побити Усика, то мусиш його боксувати другим номером. У такому разі ти забираєш близько 60-70% потенціалу Усика. Я переглянув усі бої Олександра. Розумний хлопець. Щоразу, коли він пропускає ось сюди (показує на живіт), одразу ж скаржиться рефері.

Точно ні! Деніел небезпечний з першого раунду і до останнього. Він може перемогти його достроково. Мені байдуже, як він виграє і в якому раунді він виграє. Головне – щоб виграв. Думаю, люди недооцінюють боксерські навички Дюбуа. Він не збирається віддавати Усику раунди. Він не збирається постійно наздоганяти Усика.