Володимир Кириченко

Раc Анбер, катмен володаря титулів WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександра Усика (23-0, 14 КО), для Sport.ua розповів, що українець входить до трійки найкращих, з якими він працював за свою кар'єру.

Ви працювали з багатьма найкращими бійцями планети. Де серед них ви поставили б Усика?

«Серед найкращих. Без жодного сумніву. Якщо чесно, у моїй кар'єрі… Він точно у трійці найсильніших бійців, з якими я працював. Ломаченко, Рой Джонс… Усик серед них. Так.

Він однозначно боєць покоління. І він заслуговує на все, що має. Це не той, хто просто ефектно виглядає, а по суті нічого. Ні, він – це суть. Він справжній».

Анбер також працював катменом колишнього чемпіона світу українця Василя Ломаченка, який у червні цього року оголосив про завершення кар'єри.

Нагадаємо, що реванш Усика з Дюбуа відбудеться 19 липня на стадіоні Вемблі в Лондоні. Їхній перший поєдинок відбувся в серпні 2023 року і закінчився перемогою Усика технічним нокаутом у 9-му раунді.

Усик vs Дюбуа ІІ: битва поглядів перед історичним боєм на Вемблі