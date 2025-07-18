Церемонія зважування Усик – Дюбуа 2. Відеотрансляція
Початок – о 17.00 за київським часом
близько 4 годин тому
Усик та Дюбуа / Фото - Boxing News 24
Сьогодні, 18 липня, відбдуеться церемонія зважування чемпіона WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександра Усика (23-0, 14 КО) та володаря титулу IBF Даніеля Дюбуа (22-2, 21 КО) перед їхнім другим поєдинком.
Початок – о 17.00 за київським часом.
Нагадаємо, що реванш Усика з Дюбуа відбудеться 19 липня на стадіоні Вемблі в Лондоні. Їхній перший поєдинок відбувся в серпні 2023 року і закінчився перемогою Усика технічним нокаутом у 9-му раунді.
Усик – Дюбуа II: коли і де дивитися реванш та час бою