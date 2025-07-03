Глава Queensberry Promotions Френк Воррен висловився про реванш Олександра Усика (23-0, 14 KO) та Даніеля Дюбуа (22-2, 21 KO). Функціонера цитує sport.ua:

Дюбуа виповнилося 27 років, а Усику – 38, але в українця не такий великий пробіг. Він провів не так багато боїв, тому це не відіграватиме ключову роль. У будь-якому випадку я вважаю, що Дюбуа може виграти цей поєдинок.

У Даніеля є багато навичок – міць, прекрасний джеб, він може вдарити небезпечно і лівою, і правою. Потрібно просто фокусуватись і зробити те, що було в поєдинку з Джошуа. Якщо вдасться спіймати Усика, він полетить в нокаут.

Це єдине, що заважає перемогти достроково. Потрібно просто впіймати українця. Звичайно, можна намагатися перебоксувати суперника, але... У будь-якому разі все вирішить гонг.