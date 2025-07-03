«Як казав Мухаммед Алі…» Льюїс назвав головну проблему Усика перед реваншем з Дюбуа
Легенда боксу вважає, що вік українця може стати ключовим фактором
близько 2 годин тому
Фото: K2 Promotions
Ексабсолютний чемпіон Леннокс Льюїс поділився думками про другий поєдинок Олександра Усика (23-0, 14 KO) та Даніеля Дюбуа (22-2, 21 KO). Слова британця наводить sport.ua:
Знаєте, яка зараз в Усика головна проблема? Вік. Чи впливає на Усика вік? Звичайно, як казав колись Мухаммед Алі, ти сповільнюєшся, коли старієш. Ти не знаєш, що станеться з тобою у боях. Усику можуть донести відмінний удар, на шляху якого може бути його підборіддя і буде погана ніч.
Тайсон Ф’юрі викликав Усика на третій бій.