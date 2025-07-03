Володимир Кириченко

Колишній чемпіон світу у надважкому дивізіоні британець Тайсон Ф’юрі (34-2-1, 24 КО) викликав на третій поєдинок володаря титулів WBC, WBO, WBA та IBO українця Олександра Усика (23-0, 14 КО).

«18 квітня 2026 року, стадіон «Вемблі», трилогія».

Раніше Ф’юрі говорив, що готовий повернутися тільки заради одного бою – проти Усика.

Туркі Аль аш-Шейх також заявив про готовність Тайсона повернутись, заявивши, що «треба влаштувати полювання на кролика».

Усик двічі здолав Ф’юрі – у травні 2024 року переміг роздільним рішенням суддів, у грудні – одноголосним.

Раніше Фʼюрі відповів, де хоче провести трилогію з Усиком.