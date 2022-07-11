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Промоутер Джошуа назвав ще декілька можливих суперників для Чісори

Дерек хоче побитися з Вайлдером
Бокс Професійний бокс
18:57
Промоутер Джошуа назвав ще декілька можливих суперників для Чісори
Фото: Twitter

Глава Matchroom Boxing Едді Хірн назвав ще декількох потенційних суперників для Дерека Чісори (33-12, 23 KO):

Він хоче Вайлдера. Мені все ще подобається варіант з трилогією з Ділліаном Уайтом. Є ще Кріс Арреола, Адам Ковнацкі. Він хоче великі поєдинки за найбільші гроші.

Нагадаємо, що Чісора взяв реванш у Кубрата Пулєва (29-3, 14 KO).

Джерело: vringe.com Олег Шумейко-молодший
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Дерек Чісора Едді Хирн

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