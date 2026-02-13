Глава Matchroom Boxing Едді Хірн поки не може передбачити майбутнього ексчемпіона у хевівейті Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO). Функціонера цитує figthnews.info:

Я думаю, що немає жодних гарантій, що він поб'ється знову. Але в той же час я очікую, що Джошуа зробить це, тому що він любить битися. Він може змагатися з цими хлопцями, і це те, що Ентоні хоче зробити.

З погляду боксу, фізично йому було непросто пережити те, що він пройшов. Можливо, люди не усвідомлюють масштабу того, що він пережив. Джошуа тренувався, але поки що він не готовий і ще якийсь час не буде готовий повернутися до тренувань з боксу.

Ми готувалися до того, що він проведе бій у березні, а потім поб'ється з Тайсоном Ф'юрі. Безперечно, тепер це не відбудеться. Я не знаю, чи станеться це колись. У наступні кілька місяців Джошуа збільшить інтенсивність тренувань, і ми побачимо, у якому стані.