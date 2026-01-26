Глава Matchroom Boxing Едді Хірн оцінив перспективи повернення Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO) до боксу. Функціонера цитує fightnews.info:

Я зустрічався з Джошуа минулого тижня. Безперечно, фізично він відновлюється. Джошуа відновлюється емоційно та духовно, але, чесно кажучи, насправді ми не маємо жодних розмов про бокс.

Багато хто питає мене, коли він знову поб'ється. І я відповідаю, що ми це навіть не обговорювали. Я думаю, що зараз потрібно дати йому спокій, щоб він зробив те, що повинен зробити в даний момент. Ось і все. Як я вже сказав, йому необхідно відновитися фізично, оплакати друзів та подбати про сім'ї Сіни та Латіфа. Потім, якщо настане час, він скаже: «Я готовий». І повернеться до тренувального табору.