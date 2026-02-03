Zuffa Boxing може організувати бій Ф’юрі — Джошуа
Дейна Вайт готує вражаючий поєдинок
9 хвилин тому
Промоутерська компанія Zuffa Boxing, яку очолює президент UFC Дейна Вайт, може стати організатором гучного поєдинку між британцями — Тайсоном Ф’юрі (34-2-1, 24 KO) та Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO).
Як повідомляє BoxingScene, сам Вайт нещодавно анонсував масштабні зміни у своїй боксерській структурі та пообіцяв низку гучних підписань уже найближчим часом.
Упродовж наступних кількох тижнів на нас чекають доволі божевільні анонси. Я просунувся в боксі значно далі, ніж очікував, провівши лише два турніри. Відбувається багато речей, які струсять індустрію: нові контракти, угоди. Кажу вам — до кінця 2026 року все виглядатиме дуже вражаюче.
