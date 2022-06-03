Промоутер Джошуа розповів, яка роль нового тренера Ентоні напередодні реваншу з Усиком

Фото: Matchroom

Глава Matchroom Boxing Едді Хірн поділився думками щодо Роберта Гарсії, який приєднався до тренувального штабу Ентоні Джошуа (24-2, 22 KO):



Люди кажуть, що Роберт тільки-но приєднався до тренувального табору, але це не так. Гарсія тут уже деякий час. Ймовірно, AJ відчув, що зараз настав час розповісти про це світові. Я щиро вірю, що Роберт стане чудовим доповненням його команди та Ентоні обов'язково переможе.