«Усик тренувався в моєму залі і я все бачив». Роберт Гарсія назвав одну з причин, чому його запросив Джошуа
Промоутер Джошуа розповів, яка роль нового тренера Ентоні напередодні реваншу з Усиком
Хірн заявив, що британець сам визначився з кандидатурою спеціаліста
11:51
Фото: Matchroom
Глава Matchroom Boxing Едді Хірн поділився думками щодо Роберта Гарсії, який приєднався до тренувального штабу Ентоні Джошуа
(24-2, 22 KO):
Ентоні відвідав багатьох тренерів та спілкувався з багатьма фахівцями. Він був задоволений людьми, які були у нього в кутку, але хотів отримати трохи більше досвіду. Джошуа пройшов через весь цей процес на самоті і зупинився на Роберті Гарсії, який є одним із найкращих тренерів у світі.
Люди кажуть, що Роберт тільки-но приєднався до тренувального табору, але це не так. Гарсія тут уже деякий час. Ймовірно, AJ відчув, що зараз настав час розповісти про це світові. Я щиро вірю, що Роберт стане чудовим доповненням його команди та Ентоні обов'язково переможе.
Гарсія розповів, що Олександр Усик (19-0, 13 KO) схожий на серійного вбивцю.
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