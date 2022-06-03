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Промоутер Джошуа розповів, яка роль нового тренера Ентоні напередодні реваншу з Усиком

Хірн заявив, що британець сам визначився з кандидатурою спеціаліста
Бокс Професійний бокс
11:51
Промоутер Джошуа розповів, яка роль нового тренера Ентоні напередодні реваншу з Усиком
Фото: Matchroom

Глава Matchroom Boxing Едді Хірн поділився думками щодо Роберта Гарсії, який приєднався до тренувального штабу Ентоні Джошуа (24-2, 22 KO):

Ентоні відвідав багатьох тренерів та спілкувався з багатьма фахівцями. Він був задоволений людьми, які були у нього в кутку, але хотів отримати трохи більше досвіду. Джошуа пройшов через весь цей процес на самоті і зупинився на Роберті Гарсії, який є одним із найкращих тренерів у світі.

Люди кажуть, що Роберт тільки-но приєднався до тренувального табору, але це не так. Гарсія тут уже деякий час. Ймовірно, AJ відчув, що зараз настав час розповісти про це світові. Я щиро вірю, що Роберт стане чудовим доповненням його команди та Ентоні обов'язково переможе.

Гарсія розповів, що Олександр Усик (19-0, 13 KO) схожий на серійного вбивцю.

Джерело: fightnews.info Олег Шумейко-молодший
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Олександр Усик - Ентоні Джошуа Роберт Гарсія

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