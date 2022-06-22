Промоутер Усика: «В лютому в Україну прийшла страшна війна – не були впевнені, що бій з Джошуа відбудеться»

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Промоутер Олександра Усика (19-0, 13 KO) Олександр Красюк на прес-конференції напередодні реваншу українця з Ентоні Джошуа (24-2, 22 KO) нагадав, в яких тяжких реаліях знаходиться наша країна:



Це величезна подія, і велика честь бути її частиною. На шляху до неї було багато перешкод. У лютому в Україну прийшла страшна війна, і ми не були впевнені, що цей бій відбудеться. Та все ж таки ми зібралися та прийняли рішення провести бій.