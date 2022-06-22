Усюди кольори прапору України. Неймовірно колоритне селфі Усика з Джошуа
Промоутер Усика: «В лютому в Україну прийшла страшна війна – не були впевнені, що бій з Джошуа відбудеться»
Та все ж українець вирішив проводити реванш з Ентоні
13:48
Фото: Instagram
Промоутер Олександра Усика (19-0, 13 KO) Олександр Красюк на прес-конференції напередодні реваншу українця з Ентоні Джошуа
(24-2, 22 KO) нагадав, в яких тяжких реаліях знаходиться наша країна:
Роздумуючи над промовою на цьому медіа-заході, я згадав прес-конференцію перед першим поєдинком, і останні мої слова були: «Нехай переможе найкращий, і ми побачимося на матчі-реванші». І саме так сталося.
Це величезна подія, і велика честь бути її частиною. На шляху до неї було багато перешкод. У лютому в Україну прийшла страшна війна, і ми не були впевнені, що цей бій відбудеться. Та все ж таки ми зібралися та прийняли рішення провести бій.
Стали відомі гонорари боксерів.