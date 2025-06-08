Володар титулів WBO/WBA/WBC Олександр Усик (23-0, 14 KO) у своєму Instagram відреагував на рішення Василя Ломаченка завершити кар’єру:

Дякую за твій шлях, відданість та велич.

Ти один з найвидатніших спортсменів, яких коли-небудь бачив світ спорту. Не лише в боксі – у спорті, крапка. Твоя аматорська спадщина не має собі рівних. Дві олімпійські золоті медалі. Майже 400 перемог. Майстер рухів, таймінгу та точності.

А на професійному рингу ти також написав історію – став чемпіоном світу у трьох дивізіонах, зробивши те, що багато хто вважав неможливим, і зробивши це стильно, з класом та розумом.

Ти надихнув мільйони. Ти змінив гру. Ти встановив новий стандарт.

Я пишаюся тим, що можу назвати тебе своїм другом, товаришем по команді, братом. Твоя спадщина житиме ще багато-багато років. У серцях бійців. У свідомості вболівальників. В історії боксу. Вітаю з легендарною кар'єрою.