Володар титулів WBO/WBA/WBC Олександр Усик (23-0, 14 KO) готовий дати свою домівку Дональду Трампу, щоб президент США відчув все, через що проходять українці через варварську агресію росії. Слова чемпіона наводить fightnews.info:

Я раджу президентові США Дональду Трампу приїхати до України і пожити у моєму будинку один тиждень. Лише один тиждень. Я запропоную йому мій дім. Будь ласка, поживіть в Україні та подивіться, що відбувається щоночі. Щоночі над моїм будинком летять бомби та літаки. Бомби, ракети. Щоночі. Цього достатньо.

Чи змінить Трамп після цього свою думку? Я не знаю. Можливо, він зрозуміє. Можливо, ні. Українці гинуть. Це не лише військові, а й діти, жінки, бабусі, дідусі. Для мене це складно. Це моя країна. Я хвилююся через те, що відбувається в ній.