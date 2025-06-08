Усик запросив Трампа пожити у себе в Україні: «можливо, він зрозуміє…»
Український чемпіон хоче заручитися для країни цілковитою підтримкою від президента США
близько 7 годин тому
Володар титулів WBO/WBA/WBC Олександр Усик (23-0, 14 KO) готовий дати свою домівку Дональду Трампу, щоб президент США відчув все, через що проходять українці через варварську агресію росії. Слова чемпіона наводить fightnews.info:
Я раджу президентові США Дональду Трампу приїхати до України і пожити у моєму будинку один тиждень. Лише один тиждень. Я запропоную йому мій дім. Будь ласка, поживіть в Україні та подивіться, що відбувається щоночі. Щоночі над моїм будинком летять бомби та літаки. Бомби, ракети. Щоночі. Цього достатньо.
Чи змінить Трамп після цього свою думку? Я не знаю. Можливо, він зрозуміє. Можливо, ні. Українці гинуть. Це не лише військові, а й діти, жінки, бабусі, дідусі. Для мене це складно. Це моя країна. Я хвилююся через те, що відбувається в ній.
Менеджер Тайсона Ф’юрі радить підопічному провести третій бій з Усиком.