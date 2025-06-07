Глава промоутерської компанії Top Rank Боб Арум в інтерв'ю YouTube-каналу Fight Hub TV заявив, що Василь Ломаченко (18-3, 12 КО) ухвалив рішення про завершення кар'єри через проблеми зі спиною.

«Ломаченко – справжній і серйозний спортсмен. Його турбувала спина. Вони намагалися вирішити цю проблему, але не змогли, тому він вирішив завершити кар'єру. Річ у тім, що Ломаченко не був зацікавлений у продовженні кар'єри, якщо не міг показати найкращу версію себе.

Я поважаю це рішення. Я поважаю Ломаченка і його батька. Я б хотів, щоб усі бійці були такими, як Василь».